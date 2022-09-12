Когда в Украине будет осенний пик заболеваемости COVID-19: ответ ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что осенняя волна заболеваемости на COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Европейского регионального комитета ВОЗ.
"Сейчас мы наблюдаем рост количества случаев COVID-19 в Украине. Мы прогнозируем, что пик передачи может прийти к началу октября, а больницы могут приблизиться к порогу своей вместимости", - подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, в ряде регионов Украины прогнозируется недостаток кислорода, поскольку основные источники поставок находятся во временно оккупированных регионах страны.
Ранее сообщалось, что в Украине начала расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины будет публиковать статистику по заболеваемости каждую неделю.
Напомним, в Украине уже началась осенняя волна роста заболеваемости COVID-19, в частности, за первую неделю сентября заболело свыше 10 000 украинцев.
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