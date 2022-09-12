Когда в Украине будет осенний пик заболеваемости COVID-19: ответ ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что осенняя волна заболеваемости на COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Европейского регионального комитета ВОЗ.

"Сейчас мы наблюдаем рост количества случаев COVID-19 в Украине. Мы прогнозируем, что пик передачи может прийти к началу октября, а больницы могут приблизиться к порогу своей вместимости", - подчеркнул Гебрейесус. По его словам, в ряде регионов Украины прогнозируется недостаток кислорода, поскольку основные источники поставок находятся во временно оккупированных регионах страны.