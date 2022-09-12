Коли в Україні буде осінній пік захворюваності COVID-19: відповідь ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що осіння хвиля захворюваності на COVID-19 в Україні досягне піку в жовтні.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Європейського регіонального Комітету ВООЗ.

"Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Ми прогнозуємо, що пік передачі може прийти до початку жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порогу своєї місткості", - підкреслив Гебрейесус. За його словами, в ряді регіонів України прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела поставок знаходяться в тимчасово окупованих регіонах країни.