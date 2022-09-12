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Коли в Україні буде осінній пік захворюваності COVID-19: відповідь ВООЗ

Фото: пік захворюваності на грип-19 в Україні буде в жовтні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що осіння хвиля захворюваності на COVID-19 в Україні досягне піку в жовтні.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Європейського регіонального Комітету ВООЗ.

"Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Ми прогнозуємо, що пік передачі може прийти до початку жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порогу своєї місткості", - підкреслив Гебрейесус.

За його словами, в ряді регіонів України прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела поставок знаходяться в тимчасово окупованих регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні почала зростати захворюваність коронавірусом. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України буде публікувати статистику по захворюваності щотижня.

Нагадаємо, в Україні вже почалася осіння хвиля зростання захворюваності COVID-19, зокрема, за перший тиждень вересня захворіло понад 10 000 українців.

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