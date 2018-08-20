В Украине большой дефицит судейских кадров, - Бенедисюк

В 2019 году должна пройти ротация кадров Высшего совета правосудия

В Украине сейчас существует большой дефицит судейских кадров. Об этом в ходе круглого стола: "Судебная реформа" сообщил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что судебная реформа все же состоялась в Украине.

"Также предполагалось, что будет обновление судейского состава. На сегодняшний день можно сказать, что процедура обновления уже произошла. Необходимо еще завершить этап трудоустройства судей", - сказал Бенедисюк.

По его словам, на данный момент в Украине существует дефицит судейских кадров.

"Существует на данный момент большой дефицит судейских кадров. Я думаю, что через несколько лет этот дефицит не будет чувствоваться в судейской системе. Обновление судейского корпуса продолжается путем конкурса. Сейчас идет процесс перевода судей Апелляционного суда в новые суды", - добавил он.

Бенедисюк также отметил, что в следующем году должна пройти определенная ротация кадров Высшего совета правосудия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последние три с половиной года число судей уменьшилось на 3,2 тысячи. В целом это более трети от существующего количества.

По словам председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова, свыше 1,5 тыс. судей уволились по собственному желанию после введения первичного квалификационного оценивания и электронного декларирования. Процедуру первичного квалификационного оценивания было начато в 2016 году совместно с Национальным антикоррупционным бюро.

Также сообщалось, что в Украине 238 с 1385 судей не прошли квалификационное оценивание и будут уволены со своих должностей.

Сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает квалификационное оценивание всех судей страны, начатое в рамках судебной реформы. В частности, оценивание предназначено для трех групп судей в количестве 5157 человек. Судей оценивают по критериям компетентности и профессиональной этики.