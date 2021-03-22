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В Украине блокировали канал поставки наркотиков в ОРДО. Прятали в детских товарах

Новина українською → Харьковская область, Понедельник 22 марта 2021 16:22
В Украине блокировали канал поставки наркотиков в ОРДО. Прятали в детских товарах Фото: изъятые наркотики (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области разоблачили канал поставки метадона и димедрола на оккупированную территорию Донецкой области. Наркотики и сильно действующие лекарственные средства прятали в детских товарах.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Как установило следствие, группа злоумышленников под видом игрушек, колясок и других детских товаров через водителей микроавтобусов, которые осуществляют перевозку товаров в оккупированный Донецк, перемещали наркотики на оккупированную территорию

"Перемещение запрещенных товаров через границу в РФ осуществлялось в пунктах пропуска "Гоптовка" Харьковской области и "Меловое" Луганской области, а в оккупированные районы Украины через неконтролируемые участки государственной границы", - рассказали в прокуратуре

Правоохранители за время документирования деятельности преступников предотвратили незаконного перемещения на оккупированную территорию более 2 килограммов метадона и димедрола.

Фото: изъятые наркотики (gp.gov.ua)

Напомним, недавно в Киеве задержали банду наркоторговцев. Преступники ежемесячно изготавливали по 150 килограммов психотропов.

До этого правоохранители блокировали канал поставки кокаина из Испании в Украину. Наркотики прятали внутри бытовых приборов.

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