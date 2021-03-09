СБУ перекрыла канал поставок кокаина из Испании в Украину
СБУ совместно с правоохранительными органами Испании перекрыли канал поставок кокаина в Украину. Задержали мужчину с полкилограмма кокаина.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Сотрудники СБУ в Николаевской области изъяли одну из партий кокаина весом 0,5 кг у гражданина одной из стран Закавказья, который получал посылку из Испании. Наркотики нашли внутри бытового устройства.
Установлено, что посылку с кокаином отправили в рамках попытки наладить канал поставки наркотика в Украины.
Работа по блокировке поставок была проведена совместно с Гражданской гвардией Испанией.
В феврале сообщалось, что в портах немецкого Гамбурга и бельгийского Антверпена в течение полутора недель было перехвачено более 23 тонн кокаина. Правоохранители назвали это рекордным "уловом".