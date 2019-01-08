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В Карпатах выпало почти 1,3 м снега

Новости » Общество    08.01.2019 - 14:26
В Карпатах выпало почти 1,3 м снега
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на 8 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 127 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составила -13,8 градусов мороза, порывы ветра до 9 м/с, ясно. Высота снежного покрова составляла от 39 до 108 см, свежий снег стабильный. Кроме того, сообщается, что утром на Сл Плай температура воздуха составила -13,5 градусов мороза, порывы ветра до 12 м/с, туман. Высота снежного покрова составляла 25-84 см, снег пылевидный свежий закреплен умеренно и слабо.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -15,4 градусов мороза, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 127 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах выпало почти 1,3 м снега

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сегодня, 8 января, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня).

Отметим, сегодня, 8 января 2019 года, в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами упадет до -9.

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