В Украине арестованы 420 железнодорожных вагонов России и Беларуси
Украинская прокуратура арестовала 420 железнодорожных вагонов стоимостью более 500 млн гривен и товарно-материальные ценности на сумму более 130 млн гривен, которые принадлежат предприятиям России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в течение 2022 года ввезено на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.
Прокуратура расценивает это имущество как вещественные доказательства в уголовном производстве. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 млн грн.
Сейчас товарно-материальные ценности-удобрения и металлические катанки на сумму более 130 млн грн уже переданы в управление АРМА.
Напомним, в Украине наложен арест на 17 800 вагонов принадлежащих российским и белорусским предприятиям.
Также известно, что Бюро экономической безопасности арестовало в Украине российские и белорусские активы на общую сумму 30 миллиардов гривен.
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