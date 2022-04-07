Украина арестовала 17 800 российских и белорусских вагонов

Украина наложила арест на 17 800 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. Их планируют национализировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Отмечается, что железнодорожные вагоны арестовали в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).

"Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестован как орудие преступления", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о конфискации вагонов и направлении их в доход государства.