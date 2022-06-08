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В Україні арештовано 420 залізничних вагонів Росії та Білорусі

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Україна, Середа 08 червня 2022 15:42
В Україні арештовано 420 залізничних вагонів Росії та Білорусі Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українська прокуратура арештувала 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн гривень та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн гривень, які належать підприємствам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезено на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України.

Прокуратура розцінює це майно як речові докази у кримінальному провадженні. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 600 млн грн.

Наразі товарно-матеріальні цінності - добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передано в управління АРМА.

Нагадаємо, в Україні накладено арешт на 17 800 вагонів, що належать російським та білоруським підприємствам.

Також відомо, що Бюро економічної безпеки арештувало в Україні російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.

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