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В Україні аномально обміліли річки і водосховища

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 18:11
В Україні аномально обміліли річки і водосховища
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В окупованому Криму повідомляють про схожу ситуацію

В Україні різко обміліли річки і водосховища через аномальну осінь та зиму 2019-2020 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державного агентства водних ресурсів.

Повідомляється, що вперше за 120 років Україна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження у використанні води. Зокрема, у разі маловоддя умови водокористування можуть бути змінені або обмежені, в тому числі скиди води через греблі ГЕС.

Також повідомляється, що в разі прийняття таких заходів, пріоритет у забезпеченні українців водою для питних і побутових потреб.

"За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність. Відповідно у цьому році на українських річках весняне водопілля буде відсутнє. Крім того, маловоддя може призвести до пересихання малих річок", - йдеться в повідомленні.

Міжвідомча комісія щодо погодження режимів роботи дніпровських та Дністровського водосховища у контексті цих умов погодила відповідні режими роботи водосховищ у березні 2020 року.

В окупованому Криму, своєю чергою, також заявляють, що до початку весни в основних водосховищах накопичилося близько 100 млн кубометрів води. Ці обсяги майже вдвічі менші, ніж минулого року.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляв, що можлива засуха через нестачу води у річках може стати серйозним викликом для України.

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