В Украине агент белорусского КГБ сам сдался СБУ. Его освободили от ответственности

Агент белорусского КГБ , о разоблачении которого СБУ заявила 24 марта, сам сдался украинским спецслужбам. За это его освободили от ответственности.

Согласно материалам дела, гражданин Беларуси работал заместителем директора "МК Гранд Плюс" – компании, зарегистрированной в городе Днепр. В июле 2019 года он дал согласие на сотрудничество с сотрудником управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Брестской области. По словам задержанного, он обязался создать "разведывательную сеть" для сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну в Украине.

В январе 2020 года гражданин Беларуси пытался завербовать офицера Луцкого погранотряда, у которого есть информация, интересующая белорусский КГБ.

В первую очередь белорусского "вербовщика" интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины, а также об организации этих служб, использовании спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений. Офицер Луцкого погранотряда должен был передать эту информацию представителю КГБ Беларуси в Брестской области во время личных встреч на территории Беларуси в заранее оговоренных местах.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси добровольно прекратил "незаконную деятельность" и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении. Он передал все материалы сотрудникам СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.