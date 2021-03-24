Собирал данные о ситуации в приграничье: СБУ разоблачила агента белорусского КГБ

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность белорусского гражданина. Он собирал данные о ситуации в приграничье.

Его завербовало КГБ Беларуси. Сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о:

ситуации в приграничье;

состоянии защищенности государственной границы Украины;

порядке ее охраны;

техническом оснащении, количестве задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;

характеризующих и компрометирующих данные на пограничников и таможенников и др.

"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины из числа секретоносителей... Кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу", - информируют в СБУ.

По данным спецслужбы, целью деятельности агента была также организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

"Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. Ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.

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