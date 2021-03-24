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Собирал данные о ситуации в приграничье: СБУ разоблачила агента белорусского КГБ

Новина українською → Волынская область, Среда 24 марта 2021 10:23
Собирал данные о ситуации в приграничье: СБУ разоблачила агента белорусского КГБ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность белорусского гражданина. Он собирал данные о ситуации в приграничье.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его завербовало КГБ Беларуси. Сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о:

  • ситуации в приграничье;
  • состоянии защищенности государственной границы Украины;
  • порядке ее охраны;
  • техническом оснащении, количестве задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
  • характеризующих и компрометирующих данные на пограничников и таможенников и др.

"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины из числа секретоносителей... Кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу", - информируют в СБУ.

По данным спецслужбы, целью деятельности агента была также организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

"Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. Ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.

Новость дополняется

Напомним, в начале марта глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что ведомство владеет информацией о планах некоторых лиц из якобы дестабилизации ситуации в стране. Она "запланирована" на период 25-27 марта.

Как писало РБК-Украина, ранее контрразведка СБУ в Харьковской области задержала боевика. Он по собственному желанию перешел на сторону террористической организации "ЛНР" и воевал против Украины.

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