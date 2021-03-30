В Україні агент білоруського КДБ сам здався СБУ. Його звільнили від відповідальності
Агент білоруського КДБ, про викриття якого СБУ заявила 24 березня, сам здався українським спецслужбам. За це його звільнили від відповідальності.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Згідно з матеріалами справи, громадянин Білорусі працював заступником директора "МК Гранд Плюс" – компанії, зареєстрованої в місті Дніпро. У липні 2019 року він дав згоду на співпрацю з співробітником управління Комітету державної безпеки Білорусі по Брестській області. За словами затриманого, він зобов'язався створити "розвідувальну мережу" для збору і передачі відомостей, що становлять державну таємницю в Україні.
У січні 2020 року громадянин Білорусі намагався завербувати офіцера Луцького прикордонного загону, у якого є інформація, що цікавить білоруський КДБ.
В першу чергу білоруського "вербувальника" цікавила інформація про співробітників правоохоронних органів і Державної прикордонної служби України, а також про організації цих служб, використанні спецтехніки для затримання порушників кордону і бойові можливості підрозділів. Офіцер Луцького прикордонного загону повинен був передати цю інформацію представника КДБ Білорусі в Брестській області під час особистих зустрічей на території Білорусі в заздалегідь обумовлених місцях.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, громадянин Білорусі добровільно припинив "незаконну діяльність" і повідомив про свою вербування в Службу безпеки України до того, як його запідозрили у злочині. Він передав всі матеріали співробітникам СБУ.
Враховуючи всі ці обставини, суд звільнив громадянина Білорусі від кримінальної відповідальності і повернув йому мобільні телефони.
На початку березня глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що відомство має інформацію про плани деяких осіб з нібито дестабілізації ситуації в країні. Вона "запланована" на період 25-27 березня.
Як писало РБК-Украина, раніше контррозвідка СБУ в Харківській області затримала бойовика. Він за власним бажанням перейшов на бік терористичної організації "ЛНР" і воював проти України.