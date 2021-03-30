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В Україні агент білоруського КДБ сам здався СБУ. Його звільнили від відповідальності

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 03:06
В Україні агент білоруського КДБ сам здався СБУ. Його звільнили від відповідальності Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Агент білоруського КДБ, про викриття якого СБУ заявила 24 березня, сам здався українським спецслужбам. За це його звільнили від відповідальності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з матеріалами справи, громадянин Білорусі працював заступником директора "МК Гранд Плюс" – компанії, зареєстрованої в місті Дніпро. У липні 2019 року він дав згоду на співпрацю з співробітником управління Комітету державної безпеки Білорусі по Брестській області. За словами затриманого, він зобов'язався створити "розвідувальну мережу" для збору і передачі відомостей, що становлять державну таємницю в Україні.

У січні 2020 року громадянин Білорусі намагався завербувати офіцера Луцького прикордонного загону, у якого є інформація, що цікавить білоруський КДБ.

В першу чергу білоруського "вербувальника" цікавила інформація про співробітників правоохоронних органів і Державної прикордонної служби України, а також про організації цих служб, використанні спецтехніки для затримання порушників кордону і бойові можливості підрозділів. Офіцер Луцького прикордонного загону повинен був передати цю інформацію представника КДБ Білорусі в Брестській області під час особистих зустрічей на території Білорусі в заздалегідь обумовлених місцях.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, громадянин Білорусі добровільно припинив "незаконну діяльність" і повідомив про свою вербування в Службу безпеки України до того, як його запідозрили у злочині. Він передав всі матеріали співробітникам СБУ.

Враховуючи всі ці обставини, суд звільнив громадянина Білорусі від кримінальної відповідальності і повернув йому мобільні телефони.

На початку березня глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що відомство має інформацію про плани деяких осіб з нібито дестабілізації ситуації в країні. Вона "запланована" на період 25-27 березня.

Як писало РБК-Украина, раніше контррозвідка СБУ в Харківській області затримала бойовика. Він за власним бажанням перейшов на бік терористичної організації "ЛНР" і воював проти України.

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