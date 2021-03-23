Под Харьковом задержали боевика "ЛНР": запугивал население и воевал против Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области задержала боевика. Он по собственному желанию перешел на сторону террористической организации "ЛНР" и воевал против Украины.

Оперативники выяснили, что сотрудничать с российско-террористическими войсками житель Харьковской области начал по собственной инициативе. Он в составе незаконного вооруженного формирования "народного ополчения Донбасса" запугивал мирное население и воевал против украинских военных.

Во время нападения на позиции украинских военных боевик был ранен и прошел лечение в России, после чего хотел там остаться и получить российское гражданство. Однако вместо гражданства он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками.

После отбытия наказания в России боевик вернулся домой в пригород Харькова, где его и задержали. В доме нашли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Уголовные производства открыты за незаконное обращение с оружием и участие в деятельности террористических организаций.