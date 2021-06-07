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В Украине адвокатам могут разрешить носить с собой травматическое оружие

Автор: Юлия Струк

Украинским адвокатам могут разрешить носить с собой травматическое оружие. Верховной раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №4612.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.

"Цель законопроекта - повысить защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье при осуществлении профессиональной деятельности, ведь в последние годы количество нападений на адвокатов возросло", - говорится в сообщении.

По информации Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов, с 2013 по 2020 год в комитет обратились с 10 сообщениями об убийствах адвокатов, с 9 сообщениями о покушении на жизнь. Также было 57 сообщений о физической расправе и 59 сообщений об угрозах. По результатам проверки, НААУ подтверждает 85% фактов нарушений прав и гарантий адвокатской деятельности.

Закон предлагает предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Ассоциация адвокатов поддерживает предложенный проект, но отдельные положения нужно доработать, а именно порядок прекращения права на ношение оружия, расширение возможности приобретения такого оружия не только отечественного производства.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона №4612 за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта ВР провалила законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Как писало РБК-Украина, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.

Так, в Министерстве внутренних дел считают, что нельзя допускать пребывание вооруженных гражданских на улицах. Оружие хотят разрешить иметь только для защиты жилья.

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