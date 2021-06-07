В Україні адвокатам можуть дозволити носити з собою травматичну зброю

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики.

"Мета законопроекту - підвищити захист адвокатів від можливих незаконних посягань на їхнє життя та здоров’я при здійсненні професійної діяльності, адже в останні роки кількість нападів на адвокатів зросла", - сказано у повідомленні.

За інформацією Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів, з 2013 по 2020 рік до комітету звернулися з 10-ма повідомленнями про вбивства адвокатів, з 9 повідомленнями про замах на життя. Також було 57 повідомлень про фізичну розправу та 59 повідомлень про погрози. За результатами перевірки, НААУ підтверджує 85% фактів порушень прав і гарантій адвокатської діяльності.

Закон пропонує надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Асоціація адвокатів підтримує запропонований проект, але окремі положення потрібно доопрацювати, а саме порядок припинення права на носіння зброї, розширення можливості придбання такої зброї не лише вітчизняного виробництва.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект закону №4612 за основу", - сказано у повідомленні.