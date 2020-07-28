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В Украине более 900 новых случаев коронавируса

Киев, Вторник 28 июля 2020 08:57
В Украине более 900 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В стране уже более 66 тысяч зараженных

По состоянию на 28 июля в Украине фиксируют рост новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 919 человек. Больше всего зараженных выявили во Львовской области, Киеве и Ивано-Франковской области.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в стране 66 575 зараженных.

Выздоровевших - 36 744 человек.

Смертельных случаев - 1629.

За сутки в Украине:

выздоровели - 622 человек,

умерли - 12 человек,

заразились на 112 человек больше, чем днем ранее - 919.

Антилидерами по количеству случаев COVID-19 являются Львовская область, город Киев, Ровенская область, Черновицкая область.

Напомним, Минздрав Украины изменил перечень не готовых к ослаблению карантина областей.

Отметим, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается и он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

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