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Минздрав изменил перечень не готовых к ослаблению карантина областей

Украина, Понедельник 27 июля 2020 14:44
Минздрав изменил перечень не готовых к ослаблению карантина областей
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В министерстве заявили о допущенной технической ошибке

Министерство здравоохранения изменило перечень областей, не готовых к ослаблению карантина - как и 26 июля их насчитывается девять. В ведомстве сослались на техническую ошибку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Из-за технической ошибки просим предыдущую информации по показателям не брать во внимание", - обратили внимание в министерстве.

Минздрав изменил перечень не готовых к ослаблению карантина областей

По обновленным данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 21,63%);
  • Волынская область (динамика 41,45% и выявление 20,26%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 12,56% и динамика 24,06%);
  • Житомирская область (динамика 57,99%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);
  • Львовская область (выявление 11,05%);
  • Ровненская область (выявление 11,60%);
  • Тернопольская область (выявление 11,96% и динамика 87,74%);
  • Черновицкая область (выявление 11,27% и динамика 38,89%).

Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек.

Как писало РБК-Украина, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается: он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

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