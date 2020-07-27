Минздрав изменил перечень не готовых к ослаблению карантина областей

В министерстве заявили о допущенной технической ошибке
Министерство здравоохранения изменило перечень областей, не готовых к ослаблению карантина - как и 26 июля их насчитывается девять. В ведомстве сослались на техническую ошибку.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Из-за технической ошибки просим предыдущую информации по показателям не брать во внимание", - обратили внимание в министерстве.
По обновленным данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек.
Как писало РБК-Украина, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается: он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.