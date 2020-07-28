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В Україні більше 900 нових випадків коронавірусу

Київ, Вівторок 28 липня 2020 08:57
В Україні більше 900 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В країні вже більше 66 тисяч заражених

Станом на 28 липня в Україні фіксують ріст нових випадків COVID-19, за минулу добу інфікувались 919 людей. Найбільше заражених виявили в Львівській області, Києві та Івано-Франківській області.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Всього в країні 66 575 заражених.

Одужавших - 36 744 людей.

Смертельних випадків - 1 629.

За добу в Україні:

одужали - 622 людей,

померли - 12 людей,

заразились на 112 людей більше, ніж на день раніше - 919.

Антилідерами по кількості випадків COVID-19 є Львівська область, місто Київ, Рівненська область, Чернівецька область.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України змінило перелік не готових до послаблення карантину областей.

Зазначимо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавирусу в світі посилюється і він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

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