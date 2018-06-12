Программа "Доктор для каждой семьи" заработала с начала апреля 2018 года

В Украине более 8 млн человек уже подписали договора с врачами. Об этом в Тwitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Уже более 8 000 000 украинцев выбрали своего врача. Работаем дальше, несмотря на атаки врагов перемен", - написала она.

Уже более 8 000 000 украинцев выбрали своего врача. Работаем дальше, несмотря на атаки врагов изменений. #медреформібути pic.twitter.com/DPbVGCAh05 — Ульяна Супрун (@usuprun) June 12, 2018

Отметим, программа "Доктор для каждой семьи" заработала с начала апреля 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, при подписании деклараций с врачами в рамках кампании "Врач для каждой семьи" случаются нарушения. В частности, одно из основных нарушений - отказ подписывать декларацию из-за места прописки пациента.