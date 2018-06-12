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В Украине более 8 млн человек уже подписали договора с врачами

НовостиОбщество    12.06.2018 - 11:46
Иллюстративное фото (khoda.gov.ua)
Иллюстративное фото (khoda.gov.ua)

Программа "Доктор для каждой семьи" заработала с начала апреля 2018 года

В Украине более 8 млн человек уже подписали договора с врачами. Об этом в Тwitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Уже более 8 000 000 украинцев выбрали своего врача. Работаем дальше, несмотря на атаки врагов перемен", - написала она.

Отметим, программа "Доктор для каждой семьи" заработала с начала апреля 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, при подписании деклараций с врачами в рамках кампании "Врач для каждой семьи" случаются нарушения. В частности, одно из основных нарушений - отказ подписывать декларацию из-за места прописки пациента.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, врачи, Уляна Супрун  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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