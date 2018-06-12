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В Україні понад 8 млн осіб вже підписали договори з лікарями

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 11:46
Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)
Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)

Програма "Лікар для кожної сім`ї" запрацювала з початку квітня 2018 року

В Україні понад 8 млн осіб вже підписали договори з лікарями. Про це у Тwitter повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Уже більше 8 000 000 українців обрали свого лікаря. Працюємо далі, незважаючи на атаки ворогів змін", - написала вона.

Зазначимо, програма "Лікар для кожної сім`ї" запрацювала з початку квітня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка, при підписанні декларацій з лікарями в рамках кампанії "Лікар для кожної сім'ї" трапляються порушення. Зокрема, одне із основних порушень - відмова підписувати декларацію через місце прописки пацієнта.

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, врачи, Уляна Супрун  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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