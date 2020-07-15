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Ровенская область ослабила карантин. Разрешили работу ресторанов и баров

Ровно, Среда 15 июля 2020 13:52
Ровенская область ослабила карантин. Разрешили работу ресторанов и баров
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила ослабить ряд ограничений

В Ровенской области очередное ослабление карантина. Заведениям общественного питания разрешили возобновить работу.

Об этом сообщил в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Он рассказал, что такое решение комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла из-за улучшения эпидемической ситуации в регионе.

Ресторанам, кафе и барам разрешили принимать гостей при условии соблюдения следующих противоэпидемических мер:

  • не более 50% заполненных мест;
  • расстояние между столиками 2 метра;
  • не более 4 человек за столом;
  • режим работы до 23:00;
  • обязательное измерение температуры на входе;
  • проветривание и дезинфекция помещений;
  • средства защиты у персонала.

Также комиссия разрешила работу санатория "Красная калина". Заведение сможет принимать на стационарное лечение больных при наличии направления от врача и отрицательного результата ПЦР или ИФА теста на COVID-19, проведенного накануне. Пациентов будут размещать в палатах по одному, за исключением детей, которые будут находиться с одним из родственников.

Кроме того, в области разрешили провести футбольный матч между местным клубом "Одек" и полтавской "Олимпией". Игра пройдет без зрителей, перед матчем все футболисты пройдут ПЦР-тестирование, и только в случае отрицательного результата игроков допустят к игре.

Напомним, накануне в Ровенской области разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры.

При этом, по данным Минздрава, по состоянию на 14 июля регион не соответствовал показателям для ослабления карантина из-за превышенного процента выявленных больных.

Напомним, за прошлые сутки в Украине коронавирусом заразились 836 человек, из них 42 - жители Ровенской области.

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