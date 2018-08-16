В Украине 50% медучреждений первичной помощи подписали договор с НСЗУ

Договоры с НСЗУ во "второй волне" подписали 462 учреждения здравоохранения

Договоры с Национальной службой здоровья Украины в ходе "второй волны" подписали 462 учреждения здравоохранения. Среди них: 389 коммунальных медучреждений, 40 частных клиник и 33 врачи-ФОП, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава на странице в Facebook.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, уже с октября эти медучреждения будут финансироваться по новой модели - получать прямые выплаты от Нацслужбы здоровья за обслуживание пациентов.

На этот раз до нового механизма финансирования присоединились заведения из всех областей Украины. В частности, с Нацслужбою здоровья начинают работу все коммунальные заведения Харькова, Львова, Сум, Ровно, Житомира, Тернополя, Чернигова, Черновцов, Ивано-Франковска, Мариуполя, Мукачево и многих других городов, городков и сел.

"В целом уже 623 медицинские учреждения по всей стране работают с Национальной службой здоровья. Другие коммунальные учреждения, оказывающие первичную помощь, должны подписать договоры с НСЗУ до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, обслуживают всего 23 млн человек. Из них свыше 10 млн уже выбрали своих врачей.

Точные даты "третьей волны" заключение договоров Нацслужба здоровья объявит в ближайшее время.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины 25 июля объявила старт "второй волны" подписание договоров с учреждениями первичной медицинской помощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы.

Также сообщалось, что 152 медицинских учреждения, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ), получили на свои счета первые средства - всего 244 миллиона гривен.

Ранее также сообщалось, что Национальная служба здоровья готова подписать договоры с 468 медицинскими учреждениями.