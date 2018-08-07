Нацслужба здоров'я готова підписати договори з 468 медзакладами

Наразі кількість одержаних заяв майже втричі більша у порівнянні з "першою хвилею"

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) готова підписати договори з 468 медичними закладами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України у Twitter.

Як повідомляється, наразі кількість одержаних заяв майже втричі більша у порівнянні з "першою хвилею".

"Найактивнішими були заклади у Харківській, Львівській і Сумській областях, заклади у гірських селах Закарпаття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України 25 липня оголосила про старт "другої хвилі" підписання договорів із закладами первинної медичної допомоги для переходу на новий механізм фінансування у рамках медичної реформи.

Також повідомлялося, що 152 медичних заклади, що уклали договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), отримали на свої рахунки перші кошти - загалом 244 мільйони гривень.

Окрім того, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомляла, що НСЗУ підписує договори з приватними клініками та лікарями-ФОП.

За словами Супрун, 12 приватних клінік та лікарів-ФОП, з якими НСЗУ уклала договори, отримуватимуть фінансування за такими ж тарифами, як і комунальні амбулаторії і поліклініки.