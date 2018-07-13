Медзаклади, які уклали договори з НСЗУ, отримали на свої рахунки 244 млн гривень

Це комунальні і приватні заклади, де надають медичні послуги

Сьогодні, 13 липня, 152 медичних заклади, що уклали договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), отримали на свої рахунки перші кошти - загалом 244 мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Це як комунальні, так і приватні заклади, де надають медичні послуги сімейні лікарі, педіатри і терапевти.

Кожен з цих закладів отримає фінансування відповідно до кількості пацієнтів, які підписали декларації з лікарями. Крім цього, вони отримають кошти за пацієнтів, які проживають на території обслуговування закладів, але ще не обрали лікарів.

Щойно 152 платіжки НСЗУ на 244 млн проведені казначейством і протягом 1-2х годин повинні бути на рахунках закладів де працюють сімейні лікарі, які уклали угоди зі НСЗУ. Вперше в історії України гроші пішли за пацієнтом! #перемога #медреформібути — Уляна Супрун (@usuprun) 13 липня 2018 р.

"Ще 9 закладів, які уклали договори з НСЗУ, отримають фінансування після того, як усунуть виявлені НСЗУ недоліки: вісім закладів з них перебувають у процесі поновлення своїх ліцензій, один медзаклад допустив помилки в документах і наразі працює над виправленням цієї ситуації разом зі службою", - зазначають у МОЗ.

Фото: facebook.com/moz.ukr

У МОЗ зазначають, що у 2018 році базовий тариф за обслуговування одного пацієнта складає 370 грн на рік. До цього базового тарифу застосовуються коефіцієнти залежно від віку пацієнта.

Фото: скріншот з сайту (http://moz.gov.ua)

Нагадаємо, 28 червня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що НСЗУ підписує договори з приватними клініками та лікарями-ФОП.