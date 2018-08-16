В Україні 50% медзакладів первинної допомоги підписали договір з НСЗУ

Новини Суспільство 16.08.2018 - 12:57
Ілюстративне фото (facebook.com/moz.ukr)
Ілюстративне фото (facebook.com/moz.ukr)

Договори з НСЗУ у "другій хвилі" підписали 462 заклади охорони здоров’я

Договори з Національною службою здоров'я України у "другій хвилі" підписали 462 заклади охорони здоров’я. Серед них: 389 комунальних медзакладів, 40 приватних клінік та 33 лікарі-ФОП, йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ на сторінці у Facebook.

Як повідомляють у прес-службі відомства, уже з жовтня ці медзаклади будуть фінансуватись за новою моделлю - отримувати прямі виплати від Нацслужби здоров’я за обслуговування пацієнтів.

В Україні 50% медзакладів первинної допомоги підписали договір з НСЗУ

Цього разу до нового механізму фінансування приєдналися заклади з усіх областей України. Зокрема, з Нацслужбою здоров’я починають роботу всі комунальні заклади Харкова, Львова, Сум, Рівного, Житомира, Тернополя, Чернігова, Чернівців, Івано-Франківська, Маріуполя, Мукачева та багатьох інших міст, містечок і сіл.

"Загалом уже 623 медичні заклади по усій країні працюють з Національною службою здоров’я. Інші комунальні заклади, що надають первинну допомогу, мають підписати договори з НСЗУ до кінця 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що медзаклади, які уклали договіри з НСЗУ, обслуговують загалом 23 млн людей. З них понад 10 млн вже обрали своїх лікарів.

Точні дати "третьої хвилі" укладання договорів Нацслужба здоров’я оголосить найближчим часом.

В Україні 50% медзакладів первинної допомоги підписали договір з НСЗУ

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України 25 липня оголосила про старт "другої  хвилі" підписання договорів із закладами первинної медичної допомоги для переходу на новий механізм фінансування у рамках медичної реформи.

Також повідомлялося, що 152 медичних заклади, що уклали договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), отримали на свої рахунки перші кошти - загалом 244 мільйони гривень.

Раніше повідомлялося, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) готова підписати договори з 468 медичними закладами.

 

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Теги:  реформи,  медицина,  Мінстерство охорони здоров'я України,  договор,  подписание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС