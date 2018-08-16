В Україні 50% медзакладів первинної допомоги підписали договір з НСЗУ

Договори з НСЗУ у "другій хвилі" підписали 462 заклади охорони здоров’я

Договори з Національною службою здоров'я України у "другій хвилі" підписали 462 заклади охорони здоров’я. Серед них: 389 комунальних медзакладів, 40 приватних клінік та 33 лікарі-ФОП, йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ на сторінці у Facebook.

Як повідомляють у прес-службі відомства, уже з жовтня ці медзаклади будуть фінансуватись за новою моделлю - отримувати прямі виплати від Нацслужби здоров’я за обслуговування пацієнтів.

Цього разу до нового механізму фінансування приєдналися заклади з усіх областей України. Зокрема, з Нацслужбою здоров’я починають роботу всі комунальні заклади Харкова, Львова, Сум, Рівного, Житомира, Тернополя, Чернігова, Чернівців, Івано-Франківська, Маріуполя, Мукачева та багатьох інших міст, містечок і сіл.

"Загалом уже 623 медичні заклади по усій країні працюють з Національною службою здоров’я. Інші комунальні заклади, що надають первинну допомогу, мають підписати договори з НСЗУ до кінця 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що медзаклади, які уклали договіри з НСЗУ, обслуговують загалом 23 млн людей. З них понад 10 млн вже обрали своїх лікарів.

Точні дати "третьої хвилі" укладання договорів Нацслужба здоров’я оголосить найближчим часом.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України 25 липня оголосила про старт "другої хвилі" підписання договорів із закладами первинної медичної допомоги для переходу на новий механізм фінансування у рамках медичної реформи.

Також повідомлялося, що 152 медичних заклади, що уклали договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), отримали на свої рахунки перші кошти - загалом 244 мільйони гривень.

Раніше повідомлялося, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) готова підписати договори з 468 медичними закладами.