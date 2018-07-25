В Україні стартувала "друга хвиля" укладення договорів з медзакладами

Термін подання заяв закінчується 3 серпня

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) 25 липня оголосила про старт "другої хвилі" підписання договорів із закладами первинної медичної допомоги для переходу на новий механізм фінансування у рамках медичної реформи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

Як повідомляється, із 25 липня по 3 серпня медзаклади можуть подати заяви про укладення договорів із Нацслужбою здоров'я.

Таким чином, вони зможуть отримувати плату за медичні послуги за принципом "гроші йдуть за пацієнтом".

Зазначається, що термін подання заяв закінчується о 18:00 3 серпня.

Договори між НСЗУ та медзакладами, які виконали всі умови, буде підписано до 15 серпня.

Раніше повідомлялося, що 152 медичних заклади, що уклали договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), отримали на свої рахунки перші кошти - загалом 244 мільйони гривень.

Окрім того, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомляла, що НСЗУ підписує договори з приватними клініками та лікарями-ФОП.

За словами Супрун, 12 приватних клінік та лікарів-ФОП, з якими НСЗУ уклала договори, отримуватимуть фінансування за такими ж тарифами, як і комунальні амбулаторії і поліклініки.