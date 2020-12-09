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В Украине в 5-6 раз выросло потребление антибиотиков, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в 5-6 раз возросло потребление антибиотиков гражданами без назначения врачей. Такой прием привести к уменьшению чувствительности возбудителей болезни к лекарству.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав регулярно предупреждает, что употребление антибиотиков должно происходить только после соответствующих рекомендаций врачей.

"Потребление антибиотиков возросло по некоторым группам в 5-6 раз, когда начинают принимать антибиотики не по назначению врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований. Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить только по назначению врача", - сказал Степанов.

Министр отметил, что в протоколе Минздрава четко определено в каких случаях назначается антибактериальная терапия, а также призвал граждан не заниматься самолечением.

Ранее РБК-Украина писало, что Степанов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев COVID-19. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше, чем заразились.

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Новости Украины антибиотикиМаксим Степанов