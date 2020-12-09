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В Україні в 5-6 разів зросло споживання антибіотиків, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні в 5-6 разів зросло споживання антибіотиків громадянами без призначення лікарів. Такий прийом привести до зменшення чутливості збудників хвороби до ліків.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, МОЗ регулярно попереджає, що вживання антибіотиків повинно відбуватися тільки після відповідних рекомендацій лікарів.

"Споживання антибіотиків зросла за деякими групами в 5-6 разів, коли починають приймати антибіотики не за призначенням лікаря, а самостійно, без будь-яких підстав. Ми неодноразово підкреслювали, що це має відбуватися тільки за призначенням лікаря", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що в протоколі МОЗ чітко визначено в яких випадках призначається антибактеріальна терапія, а також закликав громадян не займатися самолікуванням.

Раніше РБК-Україна писало, що Степанов заявив про стабілізацію ситуації з коронавірусів в країні.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили трохи більше 12,5 тисячі нових випадків COVID-19. При цьому одужали майже на 2 тисячі осіб більше, ніж заразилися.

Прогноз погоди
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Новини України антибиотикиМаксим Степанов