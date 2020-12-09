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В Украине стабилизировалась ситуация с распространением COVID-19, - Степанов

Киев, Среда 09 декабря 2020 09:04
В Украине стабилизировалась ситуация с распространением COVID-19, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине удалось сбить "ураганное распространение коронавируса" за счет введенных ранее карантинных ограничений.

"Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных", - сказал Степанов.

Министр отметил, что уменьшение количества новых заражений не связано с уменьшением тестирований, а наоборот - количество тестирований сократилось из-за уменьшения заболеваемости.

"На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Я имею в виду тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, то уменьшается и количество тестирований", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на две тысячи человек больше, чем заразились.

До этого Степанов сообщал, что жесткий карантин в стране вряд ли будет введен 2 января. Сейчас правительство работает над финальной версией ограничений, которые представят сегодня.

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