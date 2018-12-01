В Украине с 3 декабря начинаются сборы резервистов и военнообязанных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В Минобороны такие меры назвали подготовкой человеческих резервов ВСУ к отпору вооруженной агрессии

В связи с введением в Украине военного положения, с 3 декабря начинаются сборы резервистов и военнообязанных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, собрание проведут как в составе бригад (длительностью до 15 дней), так и учебных центров (до 20 дней).

Завершить все планируют до начала новогодних праздников.

"В 10-ти областях, в которых ввели военное положение, проведут массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны до 10 дней", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отмечают, что меры мобилизации проведут только в случае открытой агрессии - в таком случае в ВСУ призовут не только участников, но и всех резервистов и военнообязанных, которые приписаны к комплектованию Вооруженных сил Украины.

Отметим, в понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщал, что те, кто не являются внутренне перемещенными лицами (ВПО), но имеют прописку в Крыму, Донецкой и Луганской областях, также будут подлежать учету.