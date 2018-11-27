Громадяни з пропискою в Криму, Донецькій та Луганській областях підлягають обліку, - Бабін

Фото: Борис Бабін (УНІАН)

Ті, хто не є ВПО, але мають прописку в Криму, Донецькій та Луганській областях, також будуть підлягати обліку

Ті, хто не є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), але мають прописку в Криму, Донецькій та Луганській областях, також будуть підлягати обліку. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Так, Бабін, відповідаючи на питання про те, чи будуть підлягати обліку ті, хто не є ВПО, але мають прописку у Криму, Донецькій та Луганській областях, відповів: "так".

На своїй сторінці в Facebook він написав, що зареєстровані в Криму, не є ВПО та є військовозобов'язаними.

"Ви маєте конституційні обов'язки в сфері захисту України так само як й інші громадяни. Зокрема, стати на військовий облік можна наразі в будь-якому військкоматі підконтрольної території України. Ставати при цьому на облік, як ВПО не потрібно. Це серед іншого офіційна позиція Генштабу ЗСУ МО, яка повністю грунтується на чинному законодавстві. Про будь-які факти корупції, ухилення від постановки кримчан на військовий облік або неналежного поводження з боку військкоматів негайно повідомляйте уповноваженим органам та на гарячу лінію", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також з анексованого Російською Федерацією Криму.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного стану у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Воєнний стан почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада.