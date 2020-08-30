В Украине почти 2100 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за последние сутки подтвердили 2096 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений подтвердили в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За все время в Украине подтвердили 119 074 случаев COVID-19. При этом 56 734 человек уже побороли болезнь, из которых 596 - за вчера.

Умерли от коронавируса 2527 человека, из которых 35 - за последние 24 часа.

Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (+198), Львовской (+188) и Одесской (+173) областях.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа", что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса; у государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

Отметим, 29 августа в Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.