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Вторая волна COVID-19: Арахамия уверяет, что власть не пойдет на полную остановку экономики

Киев, Воскресенье 30 августа 2020 05:34
Вторая волна COVID-19: Арахамия уверяет, что власть не пойдет на полную остановку экономики
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".

При этом он отметил, что решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", - сказал Арахамия.

По его словам, нужно, чтобы бизнес работал в обычном режиме.

"Мы будем пытаться максимально иметь все открытое, чтобы бизнес работал так, как он работает. Ужесточение будет возможно в правилах - маски, дистанция, дезинфекторы, - но при этом все должно работать, чтобы генерировался ВВП", - сказал депутат.

Напомним, 29 августа в Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса.

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

Однако правительство отказалось от повторного жесткого карантина в Украине.

Также РБК-Украина писало, что опубликованы новые карантинные требования для школ с 1 сентября.

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