ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине новый антирекорд: за сутки подтвердили 2481 случай COVID-19

Украина, Суббота 29 августа 2020 08:52
В Украине новый антирекорд: за сутки подтвердили 2481 случай COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

За вчера от болезни умер 41 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 2481 случай COVID-19, что является новым антирекордом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили 116 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 56 138 человек уже побороли болезнь, из которых 1055 - за последние 24 часа.

Умерли от вируса 2492 человека, в том числе 41 за вчера.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+265), Харьковской области (+247), в Тернопольской области (+227), Львовской области (+190 случаев).

Напомним, вчера в Украине также зафиксировали антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки, однако сегодня выявили на 43 случая больше.

Ранее сообщалось, что правительство отказалось от повторного жесткого карантина в Украине.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкраинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь