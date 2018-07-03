Срок использования пассажирских самолетов составит 20 лет

В Украине с 2019 года ограничат срок использования пассажирских самолетов. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Омеляна, срок использования пассажирских самолетов составит 20 лет. Кроме того, в течение ближайших двух недель Госавиаслужба проведет ревизию самолетов.

"Госавиаслужба проведет полную техническую ревизию тех самолетов, которые делают нерегулярные перевозки... Мы со следующего года ограничим возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. Все, что старше 20 лет в Украине не будет летать", - сказал он.

Омелян также отметил, что рост количества авиаперевозок в Украине происходит второй год подряд.

Брифінг Володимира Омеляна щодо "зриву туристичного сезону" https://youtu.be/W7bcS27T2Zk Опубліковано 5 канал Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Омелян заявил преодолении кризиса с авиаперевозками.