Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Украине с 2019 года ограничат срок использования пассажирских самолетов

НовостиИнфраструктура    03.07.2018 - 12:31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Срок использования пассажирских самолетов составит 20 лет

В Украине с 2019 года ограничат срок использования пассажирских самолетов. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Омеляна, срок использования пассажирских самолетов составит 20 лет. Кроме того, в течение ближайших двух недель Госавиаслужба проведет ревизию самолетов.

"Госавиаслужба проведет полную техническую ревизию тех самолетов, которые делают нерегулярные перевозки... Мы со следующего года ограничим возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. Все, что старше 20 лет в Украине не будет летать", - сказал он.

Омелян также отметил, что рост количества авиаперевозок в Украине происходит второй год подряд.

 

Брифінг Володимира Омеляна щодо "зриву туристичного сезону" https://youtu.be/W7bcS27T2Zk

Опубліковано 5 канал Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Омелян заявил преодолении кризиса с авиаперевозками.

Массовые задержки рейсов: Госавиаслужба завтра проведет совещание с руководителями авиакомпаний Омелян планирует обратиться в ГПУ из-за ситуации с украинскими туристами в Тунисе
Теги публикации: Госавиаслужба, Владимир Омелян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь