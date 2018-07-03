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Масові затримки рейсів: Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 12:24
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Два останні літаки з українцями уже повертаються до України з Тунісу

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, що спричинила масові затримки рейсів. Про це Омелян заявив  сьогодні на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна

"Ми забезпечили повернення усіх громадян з Тунісу, Албанії та інших країн... Кризу подолано", - заявив міністр.  

Омелян також попросив вибачення у пасажирів, яким довелося пережити затримки з вильотом до місць призначення.

В свою чергу, держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць повідомив, що два останні літаки з українцями уже повертаються додому. 

"Щодо Тунісу, то деякий час назад вилетіли два останні рейси з нашими пасажирами", - сказав Заяць. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС закликали реєструватися в програмі, яка полегшить зв'язок туристів  з консулом.

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Теги публікації: МІУ, авиаперевозки, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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