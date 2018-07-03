Термін використання пасажирських літаків становитиме 20 років

В Україні з 2019 року обмежать термін використання пасажирських літаків. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Омеляна, термін використання пасажирських літаків становитиме 20 років. Крім того, протягом найближчих двох тижнів Державіаслужба проведе ревізію літаків.

"Державіаслужба проведе повну технічну ревізію тих літаків, які роблять нерегулярні перевезення... Ми з наступного року обмежимо вік використання пасажирських літаків до 20 років. Все, що старше 20 років в Україні не літатиме", - сказав він.

Омелян також зазначив, що зростання кількості авіаперевезень в Україні відбувається другий рік поспіль.

Брифінг Володимира Омеляна щодо "зриву туристичного сезону" https://youtu.be/W7bcS27T2Zk Опубліковано 5 канал Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями.