В Украине 20 тысяч полицейских продолжают нести службу в усиленном режиме

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине 20 тысяч обеспечивали безопасность в местах проведения массовых мероприятий и богослужени

В Украине 20 тысяч полицейских до утра, 28 апреля, обеспечивали безопасность в местах проведения массовых мероприятий и богослужений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что сегодня, на Пасху, полицейские продолжат нести службу в усиленном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с субботы, 27 апреля, на пасхальные праздники полиция переходит в усиленный режим работы. Сообщалось, что безопасность на пасхальные праздники будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей. Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

По словам главы Национальной полиции Александра Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения полиции переходят на усиленный вариант несения службы. Органы полиции должны обеспечить обследование религиозных сооружений. Патрули также будут нести службу вблизи мест отдыха граждан, особенно у лесопарковых зон, чтобы не допустить пожаров.

Добавим, в конце апреля - начале мая будет пять выходных дней подряд - с 27 апреля по 1 мая. Согласно закону, выходной в воскресенье, 28 апреля, на который выпадает Пасха, переносится на понедельник.