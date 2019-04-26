Полиция на Пасху переходит в усиленный режим работы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Безопасность на пасхальные праздники будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей

С субботы, 27 апреля, на пасхальные праздники полиция переходит в усиленный режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Безопасность на пасхальные праздники будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей. Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

"В рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более чем 16 тыс. религиозных сооружений. Таким образом, ожидается участие в этих мероприятиях около 8 млн верующих. К обеспечению общественной безопасности планируется привлечь около 21 тыс. правоохранителей, из которых 20 тыс. - полицейские", - говорится в сообщении.

По словам главы Национальной полиции Александра Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения Нацполиции переходят на усиленный вариант несения службы. Органы полиции должны обеспечить обследование религиозных сооружений. Патрули также будут нести службу вблизи мест отдыха граждан, особенно у лесопарковых зон, чтобы не допустить пожаров.

Кроме того, полицейские будут обеспечивать безопасность на дорогах в связи с увеличением транспортного потока, особенно в части нерегулярных пассажирских перевозок.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце апреля - начале мая будет пять выходных дней подряд - с 27 апреля по 1 мая. Согласно закону, выходной в воскресенье, 28 апреля, на который выпадает Пасха, переносится на понедельник.

А также Кабмин решил сделать выходным и вторник, 30 апреля, и перенести рабочий день на субботу, 11 мая.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила 24 дополнительные поезда на праздники. Запланированы дополнительные пассажирские поезда в направлениях Киев - Львов, Киев - Черновцы, Киев - Днепр, Днепр - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Запорожье.