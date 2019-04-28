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В Україні 20 тисяч поліцейських продовжують нести службу в посиленому режимі

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 11:52
В Україні 20 тисяч поліцейських продовжують нести службу в посиленому режимі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні 20 тисяч забезпечували безпеку в місцях проведення масових заходів і богослужени

В Україні 20 тисяч поліцейських до ранку, 28 квітня, забезпечували безпеку в місцях проведення масових заходів та богослужінь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що сьогодні, на Великдень, поліцейські продовжать нести службу в посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з суботи, 27 квітня, на великодні свята поліція переходить у посилений режим роботи. Повідомлялося, що безпеку на великодні свята буде забезпечувати близько 21 тис. правоохоронців. Правоохоронці посилять заходи безпеки поблизу культових споруд на період релігійних свят та поминальних днів, протипожежної безпеки, а також безпеки на автошляхах.

За словами голови Національної поліції Олександра Фацевича, з 27 квітня на період святкування Великодня, травневих свят та поминальних днів підрозділи поліції переходять на посилений варіант несення служби. Органи поліції мають забезпечити обстеження релігійних споруд. Патрулі також нестимуть службу поблизу місць відпочинку громадян, особливо у лісопаркових зон, щоб не допустити пожеж.

Додамо, в кінці квітня - початку травня буде п'ять вихідних днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня. Згідно із законом, вихідний у неділю, 28 квітня, на який випадає Пасха, переноситься на понеділок.

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