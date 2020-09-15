В Украине более 2,9 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Такие данные обнародованы Советом национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине заразились 159 702 человека. Из них 3 264 (+53 за сутки) человека умерли. Выздоровели уже 70 810 (+1 267) человек. Сейчас активными больными являются 86 895 пациентов.

Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).

Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют в Украине рост числа новых случаев коронавируса. К 18 сентября количество инфицированных составит 3 тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.

Также сообщалось, что полиция открыла дело из-за нарушений карантина на день города в Одессе.

Кроме этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине из-за коронавируса более 500 школьных классов находятся на самоизоляции, 37 школ переведены на дистанционное обучение.