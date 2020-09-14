Ученые спрогнозировали развитие эпидемии коронавируса в Украине

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Статистика по коронавирусу в Украине продолжает демонстрировать рост. Ученые прогнозируют рост числа новых зараженных COVID-19.

Об этом сообщают на сайте Национальной академии наук Украины.

Прогнозируется, что среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.

"Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших увеличивается и составляет около 900 новых случаев в день. Ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.

Среднее значение за последнюю неделю - 9.1 тестов на новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 10.9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области - 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%. В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий.

Напомним, с сегодняшнего дня, 14 сентября, Киев вошел в "оранжевую зону" карантина.

Отметим, по состоянию на 14 сентября в Украине выявили небольшой спад числа новых случаев коронавируса.