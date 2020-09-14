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В Украине более 500 школьных классов находятся на самоизоляции

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 14:23
В Украине более 500 школьных классов находятся на самоизоляции
Фото: ученики на уроках во время карантина (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине из-за коронавируса 501 школьный класс находится на самоизоляции. Всего 37 украинских школ переведены на дистанционное обучение.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Он добавил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 40 учеников и 32 учителей.

"С начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей", - сообщил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", лишь 5% украинцев поддерживают полностью дистанционную форму обучения. Три четверти граждан считают, что обучение необходимо проводить в традиционный способ.

Как писало РБК-Украина, в парламенте хотят заслушать министра образования Сергея Шкарлета относительно работы школ во время карантина.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине подтвердили почти 2,5 тысячи новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 156 797 человек

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