В Украине 18 регионов не готовы к ослаблению карантина

В Украине Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина. Готовы к ослаблению 7 областей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Кроме столицы к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая областях.
Соответствуют требованиям Минздрава Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Отметим, чтобы начать ослабление регион должен соответствовать следующим критериям:
Напомним, с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в стране подтвердили 2174 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.