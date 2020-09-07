В Украине 18 регионов не готовы к ослаблению карантина

В Украине Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина. Готовы к ослаблению 7 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Кроме столицы к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая областях.

Соответствуют требованиям Минздрава Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Отметим, чтобы начать ослабление регион должен соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Напомним, с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в стране подтвердили 2174 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.