ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина

Киев, Суббота 05 сентября 2020 14:42
Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии. Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)

В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный"

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19.

Кроме того, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что осенью существует риск наложения гриппа на эпидемию COVID-19.

Добавим, что согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус КиевМинистерство здравоохранения Украиныкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь