В Україні 18 регіонів не готові до послаблення карантину

В Україні Київ і ще 17 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину. Готові до послаблення 7 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

Крім столиці до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька областях.

Відповідають вимогам МОЗ Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Відзначимо, щоб почати послаблення регіон повинен відповідати наступним критеріям:

кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний".

Нагадаємо, з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в країні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.