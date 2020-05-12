Коронавирус лечат дома более 6 тыс. украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Процесс лечения больных на самоизоляции контролируют лечащий или семейный врач

Более 6 тысяч граждан с подтвержденным тестом на коронавирус не были госпитализированы в инфекционные стационары и лечатся дома. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он также отметил, что из общего количества случаев коронавируса в Украине на амбулаторном лечении сейчас находится около 10 тыс. человек.

"Около 6 тыс. украинцев (по состоянию на 9 мая, - ред.) сейчас лечатся дома", - заявил Ляшко.

По его словам, процесс лечения больных на самоизоляции контролируют лечащий или семейный врач. А место пребывания больного фиксируют с помощью приложения "Дий вдома".

"Контроль за ними и медикосанитарное наблюдение - компетенция лечащего врача, семейного врача. Эти алгоритмы отработаны. Есть приложение "Дий вдома", которое четко показывает, где и кто должен находиться, в том числе, находясь на амбулаторном лечении", - добавил он.

По словам Ляшко, больные коронавирусом могут выходить из дома в крайних случаях, однако, должны носить средства защиты.

"Больные люди не должны покидать место амбулаторного лечения, но в крайних случаях - они могут это сделать, но должны быть полностью защищены, использовать средства индивидуальной защиты, маски и другие вещи", - добавил он.

Напомним, по последним данным в Украине зафиксировано 416 новых заражений и 17 летальных случаев COVID-19. Всего количество инфицированных достигло 15648 больных, умерли 408 украинцев, выздоровели 3288 пациентов.

Кроме того, правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая, несмотря на смягчение ограничений с 11 мая.