В Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров, - глава ПФУ

Фото: Евгений Капинус (minfin.gov.ua)

По словам главы ПФУ, без уплаты ЕСВ говорить о предстоящей ежегодной индексации пенсий будет крайне трудно

Глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус подчеркнул, что сегодня в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 13 декабря прошло рабочее совещание по вопросам начисления и администрирования ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.

Капинус в ходе совещания поддержал необходимость разграничения налогов и взносов на социальное страхование.

"Сегодня на 10 работников приходится 11 пенсионеров. Если не будет уплаты ЕСВ, то говорить о предстоящей ежегодной индексации пенсий будет крайне трудно", - подчеркнул глава ПФУ.

Напомним, по словам замминистра соцполитики Николая Шамбира, Министерство социальной политики дорабатывает законопроект, направленный на решение вопросов сбора единого социального взноса (ЕСВ).

РБК-Украина ранее сообщало, что в ноябре Кабмин на своем заседании одобрил законопроект о детенизации зарплат. Документ предлагает усовершенствовать законодательство в начислении единого социального взноса, что позволит увеличить поступления в ПФУ.

Так, в начале ноября правительство освободило от обязанностей главу ПФУ Алексея Зарудного и назначило вместо него Евгения Капинуса.

Добавим, в июле 2018 года у Пенсионного фонда возникли проблемы с выплатой пенсий украинцам.