Капинус назначен главой Пенсионного фонда

Фото: Евгений Капинус (из открытых источников)

Алексея Зарудного уволили с должности главы ведомства

Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса. Соответствующее решение было принято 31 октября во время заседания, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в комментарии РБК-Украина.

"Да, Кабмин освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса", - сказал он.

Отметим, Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года.

До этого он был замминистра финансов.

Ранее, с 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации президента.

С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата президента, где занимал руководящие должности.

С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при президенте.

В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что у Пенсионного фонда в июле возникли проблемы с выплатой пенсий украинцам.

В Министерстве финансов сообщили, что свои обязательства перед ПФ по части дотаций Кабинет министров выполнил в полном объеме, перечислив в январе-июле 83,4 млрд гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что инициирует служебное расследование.

"Это ваша личная ответственность - вовремя выполнять обязанности перед украинскими пенсионерами. Еще раз, хотя бы день будут задержки, я могу сказать, что я точно вам это не прощу", - пообещал премьер, обращаясь к главе ПФ Алексею Зарудному. Руководитель фонда возражать Гройсману не стал, позже опубликовав на сайте ПФ официальные извинения перед пенсионерами, которым сместили дни выплат.